Casais dos mesmos signos são compatíveis? Veja as duplas que mais dão certo no zodíaco

Para que haja uma grande compatibilidade, é essencial que as pessoas tenham formas de pensar congruentes, uma visão de vida parecida e estejam em sintonia

Gabriella Licia - 13 de agosto de 2024

(Foto: Ilustração/Pexels/Anete Lusina)

A combinação ideal entre os signos do zodíaco é um tema que sempre chama muita atenção até mesmo daqueles que não levam o horóscopo tão sério, pois todos querem descobrir quais signos são compatíveis e podem dar mais certo.

Para que haja uma grande compatibilidade, é essencial que as pessoas tenham formas de pensar congruentes, uma visão de vida parecida e estejam em sintonia.

É quase impossível dar certo com alguém que seja completamente oposto a você. Por exemplo, imagine uma pessoa totalmente consumista e inconstante tentando se relacionar com alguém que é econômico e prático.

É fundamental frisar que a história de ‘os opostos se atraem’ só funciona nos filmes. Afinal, na vida real, os opostos se estressam e criam um desgaste na convivência insuportável.

Pensando nisso, preparamos uma lista de pessoas que têm grande afinidade e podem formar um casal incrível, capaz de viver um amor harmonioso e equilibrado. E, evidentemente, também responderemos quais os signos são compatíveis entre si, incluindo aqueles com Sol na mesma casa. Veja só!

Casais dos mesmos signos são compatíveis? Veja as duplas que mais dão certo no zodíaco:

1. Gêmeos e signos de ar (gêmeos, libra e aquário)

Pessoas nascidas com Sol ou Vênus em gêmeos podem se dar muito bem com geminianos, librianos e aquarianos. Isso porque levam um estilo de vida muito leve e livre e outros signos do zodíaco podem ter muita dificuldade em lidar com isso.

Além disso, o jeito falante e extrovertido tende a deixar outras pessoas incomodadas. Eles sim são ótimos e compatíveis com seus parceiros solares.

2. Câncer e signos de água (câncer, escorpião e peixes)

Seguindo a mesma lógica, os cancerianos também podem se dar muito bem com pessoas com Sol ou Vênus em signos de água, como os próprios cancerianos.

São pessoas emotivas, românticas, intensas, se jogam de cabeça nas relações e as demais pessoas de outros signos podem não suportar tanta intensidade.

3. Virgem e capricórnio

Virgem, por outro lado, é um signo que não tende a dar certo com virginianos. Isso porque eles são muito ‘cabeça-dura’, donos da razão, metódicos, minuciosos e levemente difíceis de lidar.

Tendo isso em vista, outra pessoa tão incisiva quanto eles poderia ser um verdadeiro inferno na terra. No entanto, o paraíso astral desse signo é capricórnio e essa dupla poderia ser, de fato, duas pessoas muito realizadas, parceiras, organizadas e com grandes chances de riqueza.

4. Áries e sagitário

Por fim, mas não menos compatível, áries e sagitário é uma baita dupla romântica e até mesmo na amizade podem se sair muito bem. Agitados e regidos por fogo, esses dois podem incendiar um quarto mesmo.

No entanto, áries junto com outro ariano poderia ser um tiro no pé. Ele não suportaria alguém tão autoritário como ele mesmo.

