Fazendeiro atira em cachorro de vizinho após animal invadir propriedade e matar galinhas

Pet foi deixado aos cuidados do filho do tutor, enquanto aguardava chegada de veterinário

Gabriella Pinheiro - 14 de agosto de 2024

Cachorro é alvejado com disparo de arma de fogo. (Foto: Reprodução)

A Polícia Militar (PM) precisou ser acionada após um fazendeiro, de 61 anos, atirar no cachorro do vizinho, de 62 anos, no setor Chácaras Vale das Antas, na terça-feira (13), em Anápolis.

Em depoimento à polícia, o tutor do animal afirma que há 15 dias o suspeito teria alertado que os cachorros estavam invadindo a propriedade dele e matando as galinhas.

Na ocasião, enquanto o vizinho arrumava o galinheiro junto com o filho, ele escutou um disparo de arma de fogo e um latido de cachorro e se deslocou até a divisa da chácara do fazendeiro.

Já no endereço, eles encontraram o cão deitado com um sangramento da barriga, causado por um disparo de arma de fogo. A Polícia Militar (PM) foi chamada e compareceu no local.

Questionado, o suspeito afirmou que há meses vem alertando ao tutor do pet que os cachorros dele estariam entrando na chácara dele e que os animais, inclusive, teriam mataram 1 galo, 03 galinhas e 08 pintinhos.

Ele confirmou que teria utilizado uma espingarda de chumbinho para calibre 22 e efetuado um disparo no animal. O pet ficou aos cuidados do filho do tutor, que aguardava um veterinário.

Tanto o autor quanto a vítima e a arma foram encaminhadas até a Central de Flagrantes para as providências cabíveis. O suspeito foi preso em flagrante pelo crime de disparo de arma de fogo.