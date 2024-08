Jovem de Anápolis revela como foi parar no camarim de Gusttavo Lima e o que aconteceu em diante

Evento aconteceu na última segunda-feira (12), e nos bastidores ele encontrou Grelo, Andressa Suita, Thiago Brava, Fidelis Falantes, Dudu Purcena e outros famosos

Samuel Leão - 14 de agosto de 2024

Fã conta que entrou “por acaso” nos bastidores do show do Gusttavo Lima.(Foto: @engviniciuscassiano)

Após ser sorteado para participar da gravação do DVD do Gusttavo Lima, em Anápolis, um jovem acabou com uma dupla tacada de sucesso já que, por acaso, conseguiu acesso aos bastidores do artista, tendo a chance de trocar piadas, conhecer a cachorrinha e até usar o marcante chapéu do cantor. Lá, conheceu e conversou também com vários nomes famosos de Goiás.

O evento aconteceu na última segunda-feira (12), e contou com um sorteio, feito pelo fã clube do sertanejo, o qual selecionou diversas pessoas para participarem da gravação. Dentre eles, estava Vinicius Cassiano, de 26 anos, que sequer imaginava o que lhe aguardava.

“Eu fui sorteado entre os convidados, e aí uma van nos buscou e levou até o show. Chegando lá, aconteceu uma coincidência que só acontece em momentos raros. Um segurança colocou em mim uma pulseira diferente dos outros convidados, me dando acesso ao camarim e aos bastidores”, revelou.

Sem acreditar no que estava acontecendo, ele resolveu verificar os arredores e acabou se deparando com o próprio Embaixador, no ambiente de descontração fora dos holofotes. Simpático e muito atencioso com os fãs, ele relatou que o cantor o tratou como se ele fosse um amigo ou um familiar.

“Nos bastidores eu conheci a cachorrinha dele, a neguinha, e fui abraçado. Lá estavam irmãos e amigos próximos, aí fiquei na minha para não causar problema. Em certo momento, ele falou que voltava depois do show para curtirmos uma resenha. O chapéu do Gusttavo estava caindo, aí peguei e então ele o colocou na minha cabeça. Fiquei feliz, nunca imaginei que isso fosse acontecer comigo”, contou.

Disfarçadamente, ele ficou por lá e interagiu com os convidados especiais. Dentre eles estavam Fidelis Falante e Dudu Purcena, com o qual ele trocou algumas palavras. No local, também estava Andressa Suita, esposa do cantor, que comentou com ele sobre o tempo frio que fazia em Anápolis.

Outros nomes que ele reconheceu foram os cantores Thiago Brava e o Grelo – artista que tem feito muito sucesso após o lançamento do álbum “É o grelo”, com uma música alcançando o Top 1 do Spotify Brasil.

Apesar do convite para uma “resenha”, que seria o chamado “after”, após o show, ele preferiu não se arriscar mais e voltar com os outros fãs, deixando para trás o sonho de uma noite. Na van, farto de churrasco, bebida e boa música, ele voltou curtindo a sensação de ter tido um dia na “vida pessoal” do artista, o qual acompanha há vários anos.

“Tratou a gente com a maior atenção, muito humilde e educado. Até fez piadas comigo nos bastidores, a gente vê na televisão e nem imagina que a pessoa seja tão gente da gente assim. Nunca vou me esquecer daquela noite”, concluiu.