Humorista conta o que Gusttavo Lima fez para deixar frentista de Goiânia boquiaberto

Viralizou no TikTok um trecho de uma entrevista do humorista Fidelis Falante, publicada em seu próprio canal do YouTube, contando uma história inusitada que viveu com o cantor Gusttavo Lima em Goiânia.

Publicado pelo perfil @livehemes3, a publicação já soma mais de 100 mil visualizações e 6 mil curtidas.

No vídeo em questão, a página recortou uma passagem em que o comediante goiano revelou ter parado em um posto de gasolina, localizado às margens da BR-153, em Goiânia, para abastecer o carro.

Naquele momento, ele estava junto ao também humorista Jaques Vanier no automóvel, indo para a chácara onde Fidelis morava.

O cantor estava logo atrás, com o Cadillac dele, e acompanhou a dupla de comediantes.

Segundo Fidelis, o frentista do posto já tinha ficado surpreso ao vê-lo e ficou ainda mais ao perceber a presença do sertanejo.

“[O Gusttavo Lima] desceu do carro dançando aquelas bachata, de chapéu e tomando uma. O cara [frentista] não entendeu nada”, afirmou.

No vídeo publicado no YouTube, o comediante continuou contando a história, afirmando que o funcionário tirou uma foto com o cantor. Logo em seguida, Fidelis, Jaques e Gusttavo prosseguiram rumo à chácara para onde iam.