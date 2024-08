Nova modalidade para usuários e motoristas de aplicativo pode mudar valor das corridas em Goiânia

Formato, que já é utilizado em plataformas semelhantes, também possui regras específicas para utilização

Augusto Araújo - 14 de agosto de 2024

(Foto: Ilustração/Priscilla Du Preez/Pexels)

A Uber anunciou a chegada de uma nova modalidade para os usuários e motoristas do aplicativo em Goiânia. Trata-se da “Uber Seu Preço”.

No formato, o valor da viagem é combinado entre os trabalhadores e quem faz a solicitação de viagem pela plataforma – algo que já acontece em alguns outros aplicativos semelhantes.

Conforme o Empreender em Goiás, o usuário poderá fazer apenas uma oferta de valor para o condutor do veículo, que possui a liberdade para fazer uma contraoferta.

Assim, caberá ao solicitante aceitar o valor ou não, concluindo assim o acordo entre as partes. Para agilizar o início da viagem, o usuário pode definir no aplicativo se deseja concordar com a contraproposta automaticamente.

Além disso, após a negociação entre usuário e motorista, não será possível fazer alterações na rota – como adicionar uma parada ou mudar o local de partida da corrida.