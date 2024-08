Paulo Daher é oficializado na vice de Vanderlan em Goiânia e disputa envolvendo PP ganha mais um capítulo

Direções Metropolitana e Estadual do partido não chegaram a um consenso sobre quem apoiar na capital e impasse foi parar na Justiça

Pedro Hara - 14 de agosto de 2024

Vanderlan Cardoso e Paulo Daher durante convenção partidária. (Foto: Kevin Lucas)

Paulo Daher (PP) está oficialmente na chapa encabeçada por Vanderlan Cardoso (PSD) à Prefeitura de Goiânia. Ele foi registrado com vice no sistema DivulgaCand, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A oficialização de Daher no posto é mais um capítulo envolvendo as direções Metropolitana e Estadual do PP, que não chegaram a um consenso sobre quem apoiar na capital.

Enquanto o presidente estadual do partido, Alexandre Baldy, optou por Sandro Mabel (UB), o presidente Metropolitano preferiu Vanderlan, inclusive com a ata da convenção partidária indicando o apoio ao senador.

Após o término do período de escolha de candidatos, Baldy entrou com ação na Justiça e destituiu Daher do comando, que foi substituído pelo deputado Alexandre do Baldy. O médico logo recorreu e retomou o controle da legenda na capital.