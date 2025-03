Seu Urias: o youtuber mais antigo de Anápolis e suas lições sobre o tempo

Seu sonho é ser radialista, mas a vida ainda não deu tempo para que ele assuma essa tarefa

Narelly Batista - 28 de março de 2025

Imagem mostra o Seu Urias no CCI, em Anápolis. (Foto: Paulo de Tarso/ Prefeitura de Anápolis)

Ultimamente tenho saído para trabalhar antes das cinco, quando a noite e o dia ainda estão trocando de turno, e o que há na rua é um silêncio profundo. O rádio geralmente é um aliado de quem acorda a essa hora e segue viagem.

Por pelo menos quatro vezes no último mês andei de Uber com um motorista fã de rádio. Durante a viagem, ele sempre conta sobre a programação da madrugada das rádios anapolinas, com especial atenção para a Rádio São Francisco, que é a sua rádio do coração.

Seu Urias é um funcionário público do município de Anápolis, que divide seu tempo com o trabalho no Centro de Convivência de Idosos (CCI) e bem no inicinho do dia faz algumas viagens de Uber para complementar a renda. Seu sonho é ser radialista, mas a vida ainda não deu tempo para que ele assuma essa tarefa.

No CCI, Seu Urias se realiza garantindo que o forró da terceira idade tenha os clássicos que fazem todo mundo se mover pelo salão. Ao longo de sua vida já se despediu de muita gente de seu convívio. Vê a vida estancar a todo tempo e por isso assusta o futuro, fazendo todo dia o dia para estrear novos inventos e projetos.

Pouca gente sabe, mas Seu Urias pode ser considerado um dos primeiros youtubers da cidade. Desde 2017, tem um canal na plataforma em que transmite momentos marcantes dos bailes do CCI.

Já são mais de 2.700 inscritos que acompanham o trabalho. Um público que dificilmente estará presente no Instagram, mas que sabe bem onde encontrar o @canaldopipao104 no YouTube ou o @forrodourias no TikTok.

Se tem uma coisa que não me dá esperanças é o tempo. Isso porque estou sempre dizendo que quando eu tiver tempo vou conseguir fazer as coisas que planejo, mas nunca tive a sabedoria de Seu Urias, que dribla o tempo e o futuro pra viver as coisas boas da vida no trabalho e no caminho.