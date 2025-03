Do bisturi ao campo: médicos anapolinos e a batalha final do Anápolis pelo Goianão

"A rivalidade no futebol existe, mas, quando se trata de medicina, nos solidarizamos"

José Fernandes - 21 de março de 2025

Dr. Gléber Fernandes estará em campo acompanhando a equipe como médico. (Foto: Arquivo Pessoal)

Anápolis Futebol Clube está na final do Campeonato Goiano 2025! O time disputará o título em dois jogos contra o Vila Nova, com o primeiro confronto marcado para este domingo (23).

Neste texto, quero destacar dois pontos que se conectam a esse momento. O primeiro é a importância da medicina esportiva na recuperação dos atletas. O artilheiro do campeonato passou por uma cirurgia devido a uma lesão ligamentar no joelho. O responsável pelo procedimento foi o cirurgião e meu amigo, Dr. Gléber Fernandes, que também estará em campo na final acompanhando a equipe como médico.

Ao compartilhar essa informação em um grupo de WhatsApp formado por colegas médicos, surgiu o segundo ponto que desejo enfatizar: o compromisso histórico da classe médica de Anápolis com os times profissionais de futebol da cidade, sempre à disposição, sem buscar qualquer retorno financeiro.

Nosso amigo historiador e neurocirurgião, Dr. Wolney Ronaldo, trouxe um resgate detalhado dessa trajetória, recordando o primeiro médico a acompanhar o Anápolis, Dr. Genserico Jaime, que, na década de 1930, levou a equipe para disputar uma partida em sua cidade natal (a antiga Goiás Velho) após 12 horas de viagem.

Além dele, Dr. Wolney mencionou outros nomes que deixaram sua marca nessa história: Elias Isaac, Oswaldo Abraham, Carlos Salvador, Fernando Faria, Pedro Canedo, Carlos G. Vitor, Cláudio Abadia, Ricardo Sabbag, Elias Hanna… E, ao final da lista, sabiamente pediu desculpas caso tenha esquecido alguém, especialmente da “nova geração”.

Desculpas aceitas, meu amigo! De fato, outros colegas médicos também contribuíram para a assistência aos times profissionais de Anápolis – inclusive eu. Tive o privilégio de trabalhar voluntariamente na Anapolina, no Anápolis FC e no Grêmio Anápolis, vivenciando de perto essa dedicação.

Se algum leitor mais atento lembrar de outros médicos que já atuaram nos clubes da nossa cidade, por favor, registre nos comentários.

Finalizo citando uma das mensagens dessa rica troca no grupo: “A rivalidade no futebol existe, mas, quando se trata de medicina, nos solidarizamos… Muitas vezes, até cuidando de um time que não é o do coração, mas sempre honrando nossa profissão.”

Agora, chegou o momento da batalha final. O Anápolis lutou, superou desafios e conquistou seu espaço nessa grande decisão. Que a garra dos nossos jogadores e a paixão da torcida levem nosso time ao título!

Força, Anápolis! Essa taça será da nossa cidade!