Atriz de Modern Family diz que imprensa quis rivalizá-la com Sofia Vergara

Artista diz que nunca alimentou a falsa rivalidade e que até hoje são amigas

Folhapress - 15 de agosto de 2024

Sofia Vergara e Julie Bowen. (Foto: @itsjuliebowen via Instagram)

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – Julie Bowen, atriz de Modern Family, contou que foi “colocada contra” Sofia Vergara durante as filmagens da série.

A atriz disse que nunca alimentou a falsa rivalidade criada pela imprensa e que são amigas até hoje. “Eu senti isso em Modern Family. Eles estavam determinados a nos colocar uma contra a outra, como se nos odiássemos. É essa mentalidade de escassez de que apenas uma mulher pode ser feliz por vez”, disse em entrevista ao podcast Choose Me.

“E eu fiquei tipo, ‘Oh, não. Eu amo Sofia, e eu amo o quão diferentes nós somos. Ela é engraçada, modesta e obscena, e ela ama a vida, e ela ama dançar e comer bolo e todas essas coisas”, disse Julie Bowen.

Bowen contou que as coisas estavam tão ruins quando a série chegou na oitava temporada, que ela teve que aparecer no Ellen Show para esclarecer a situação. “Toda noite eu recebia uma ligação ou e-mail que dizia: ‘A revista de fulano vai publicar uma história de que você é fria com Sofia Vergara porque tem inveja da fama dela.’ Então eu mandei um e-mail para ela, conversamos, e eu fiquei tipo: ‘O que eu deveria dizer? Porque somos amigas.’ Vergara disse: ‘Só pegue minha blusa emprestada!’

Então, Bowen apareceu usando a blusa de Sofia no programa. A atriz ainda refletiu sobre a pressão da mídia sobre as duas.

“Achei isso muito decepcionante por parte da imprensa, mas eu nunca alimentei isso. Essa é uma mentalidade de escassez, e não existe algo como ‘se uma mulher está indo bem, isso significa que as outras têm que recuar’. Eu não posso apoiar isso”, disse Julie Bowen.