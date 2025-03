Jeff Bezos e esposa convidam Katy Perry e Kim Kardashian para casamento na Itália

MARIA PAULA GIACOMELLI

O casamento de Jeff Bezos e Lauren Sánchez está previsto para ocorrer no meio do ano em Veneza. A celebração em pleno verão europeu por lá deve contar com a presença de diversas celebridades.

Katy Perry, Orlando Bloom, Oprah Winfrey, Kim Kardashian, Kris Jenner e Ivanka Trump, uma das filhas de Donald Trump, teriam sido convidadas, de acordo com o jornal americano TMZ.

O fundador da Amazon e a ex-jornalista mexicana tornaram a relação pública em 2019 e ficaram noivos em 2023, com direito a pedido de casamento a bordo do iate do empresário e um anel de noivado com diamante rosa de 30 quilates.

Segundo notícias, a celebração na Itália deve acontecer de 24 a 26 de junho e divide opiniões de locais pela movimentação que pode causar na cidade turística.

Uma guia turística disse ao jornal The Guardian que a cidade já enfrenta diversos problemas relacionados ao turismo excessivo.

“Vai ser um grande incômodo. Enfrentamos uma série de problemas relacionados ao turismo excessivo e essa é a enésima coisa imposta à cidade que temos que sofrer”, opinou Francesca.

Há rumores que de cinco hotéis de luxo e quase toda a frota de táxis aquáticos da cidade já foram reservados para a data.

Já outra guia disse que Veneza tem o que ganhar com eventos desse tipo. “Eles estão apenas com inveja dos ricos? Aqui temos um bilionário que é um trumpista e, portanto, talvez seja percebido como menos agradável.”