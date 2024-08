Em Goiânia, avião “sai andando” sozinho pelo aeroporto e bate; veja as imagens

Gravação mostra aeronave circulando por pavimento, enquanto é perseguida por diversas pessoas

Samuel Leão - 15 de agosto de 2024

Avião anda sozinho em aeródromo de Goiânia. (Foto: Reprodução)

Uma cena inusitada surpreendeu funcionários da pista do Aeródromo Nacional da Aviação, em Goiânia, após um avião de pequeno porte sair ‘andando’ sozinho pelo pátio até colidir contra o portão de um hangar. O caso aconteceu na quarta-feira (14), na região do Residencial Canadá, no setor Oeste, e foi registrado em um vídeo.

Na gravação, é mostrado quando, lentamente, a aeronave sai de um hangar e circula pelo pavimento, sendo perseguida por diversas pessoas, que tentavam pará-la.

Em um dos vídeos, é possível notar que dois trabalhadores discutiam sobre a melhor forma de interromper a circulação do veículo aéreo: “Porque não entraram no avião para frear ele?”, comentou um, sendo respondido ironicamente por outro: “Ah tá, em movimento”.

O primeiro então reafirma “entra uai”. Por fim, um deles ainda diz “se eu não tivesse com o carrinho ligado, dava tempo de frear ele”.

O avião teria se desprendido do reboque de uma das empresas com unidade no local e acabou circulando sozinho pelo pátio, atravessando a pista e parando ao bater contra o portão de outra garagem. Tanto a estrutura quanto a ponta da aeronave ficaram danificadas.

Segundo uma nota do Aeródromo Nacional, emitida à imprensa, havia um mecânico dentro do veículo aéreo no momento do ocorrido. Ele não se feriu.