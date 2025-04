Passageira morre e quatro pessoas ficam feridas em gravíssimo acidente na BR-364

Vítimas foram arremessadas para longe do veículo, sendo encontradas com ferimentos sérios

Thiago Alonso - 22 de abril de 2025

Carro foi arremessado para a vala do canteiro central da rodovia. (Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros)

Uma idosa, de 70 anos, morreu e outras quatro pessoas ficaram feridas após um grave acidente de trânsito, nesta segunda-feira (21), na BR-364, trecho de Jataí, município no Sudoeste de Goiás.

O veículo Hyundai Creta transitava pela rodovia, quando saiu da pista e acabou capotando várias vezes, vindo a cair na vala do canteiro central.

Equipes do Corpo de Bombeiros se dirigiram ao endereço, onde encontraram o motorista, de 40 anos, a cerca de dez metros do local, após ser arremessado para fora do automóvel.

Durante o atendimento, os socorristas verificaram que ele estava com ferimentos no tórax e com um grave e extenso corte no couro cabeludo.

Uma mulher, de 34 anos, foi localizada em um barranco, a cerca de dois metros do local, após populares a resgatarem do interior do veículo.

Dentro do carro estavam duas adolescentes, uma de 14 anos, com dores no tórax e uma de 12, que apresentava uma grave fratura no antebraço.

Durante a ocorrência, os bombeiros também localizaram uma idosa, de 70 anos, com várias fraturas e um traumatismo craniano grave. Apesar dos esforços, ela já estava sem vida e foi possível somente constatar o óbito.

Diante da gravidade do acidente, duas vítimas foram encaminhadas ao Hospital Estadual de Jataí Dr. Serafim de Carvalho (HEJ), sob responsabilidade do Corpo de Bombeiros, enquanto as outras duas foram encaminhadas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O corpo da idosa, por sua vez, foi retirado pela Polícia Científica, que realizou os devidos trâmites no local do capotamento.

Agora, o caso deve ser encaminhado a uma delegacia da Polícia Civil (PC), que deve realizar a abertura de um inquérito para apurar a dinâmica do acidente.

