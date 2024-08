Goiânia terá show gratuito do grupo Falamansa com temática de festa junina

Evento faz parte da segunda edição do Arraiá do Detran e é em comemoração aos 44 anos do órgão

Gabriella Pinheiro - 15 de agosto de 2024

Grupo Falamansa. (Foto: Divulgação)

O reconhecido e tradicional grupo de forró Falamansa desembarca em Goiânia para uma apresentação única, prevista para acontecer no próximo sábado (17).

O evento faz parte da segunda edição do Arraiá do Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO), em comemoração aos 44 anos de fundação da autarquia.

A festa acontecerá na sede do órgão, que fica na Avenida Atílio Correia Lima, no Setor Cidade Jardim, a partir das 19 horas. O evento é gratuito e aberto ao público.

Para animar os participantes, o local terá como tema “festa junina” e contará com barraquinhas que vão oferecer pratos como pamonha, milho cozido, canjica, pastel, espetinho, entre outras.

O órgão reforça que todos os produtos comercializados terão preço justo e que a festa visa valorizar o trabalho dos servidores.

“Queremos comemorar a boa fase do Detran-GO, que tem promovido tantas mudanças positivas que estão sendo notadas por toda a população. Queremos também com essa festa valorizar o trabalho dos nossos servidores, que tanto se empenharam nessas mudanças”, diz o presidente do Detran-GO, Delegado Waldir.