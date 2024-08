Homem cai em golpe após buscar serviços de “amor intenso” em Anápolis; ouça áudios

Vítima chegou a mandar mais de R$ 1.200 para bandidos após sofrer ameaças

Thiago Alonso - 15 de agosto de 2024

Vista de Anápolis, a partir do bairro São Carlos. (Foto: Danilo Boaventura)

Um morador de Anápolis foi alvo de um grupo de estelionatários que aplicaram golpes por meio de mensagens e áudios telefônicos, nesta quarta-feira (14).

Nos registros, os suspeitos diziam fazer parte de facções criminosas, realizando ameaças para que o homem “acertasse valores com eles”. Assustada, a vítima fez transferências em dinheiro que, somadas, ultrapassaram os R$ 1,2 mil.

Segundo ele, as intimidações começaram após encontros com garotas de programa, que tiveram acesso às contas bancárias.

Depois disso, os supostos estelionatários começaram com as ameaças, sendo que, em algumas, eles teriam até mesmo enviado vídeos.

“Você acha que é p*ca de aço, meu irmão? Quer comer todas as gurias?”, disse um dos suspeitos em um áudio.

A vítima, por sua vez, chega a questionar se eles conseguiram o telefone dele por meio do Pix, pelo qual havia enviado o dinheiro para as prostitutas. Contudo, o homem diz que tiveram acesso aos dados após “conversar com o advogado da facção”.

As intimidações começaram a progredir após mensagens em que os suspeitos diziam que iam para a casa dele para resolver os pagamentos, chegando até mesmo a pedir a localização.

Tudo escalou ainda mais quando os estelionatários enviaram dados pessoais da vítima, o deixando ainda mais assustado.

“Você já vê aí para arrumar o restante, meu irmão, entendeu? Nós fizemos um levantamento aqui, parceiro, falta duas garotas, meu irmão”, disse um dos golpistas.

Com as ameaças, o homem se dirigiu a uma delegacia da Polícia Civil (PC) para registrar o caso. Agora, investigações devem ser realizadas para localizar o grupo e apurar a situação.