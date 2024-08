Preso motorista que atropelou entregador de aplicativo após avançar sinal no bairro Jundiaí

Na época do ocorrido, diversos outros profissionais da área chegaram a se reunir e protestar, pedindo justiça

Thiago Alonso - 15 de agosto de 2024

Suspeito foi preso nesta terça-feira (15). (Foto: Divulgação/DICT)

Foi preso nesta quinta-feira (15) o motorista, de 28 anos, apontado como principal suspeito de atropelar o entregador de aplicativo Antônio Henrique Cardoso, de 27 anos, no bairro Jundiaí, em Anápolis.

Ele foi detido por meio de um mandado de prisão preventiva, cumprido pela Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito (DICT).

A polícia havia solicitado anteriormente ao Ministério Público e ao Poder Judiciário que fossem aprovadas as medidas cautelares, uma vez que o condutor é acusado de tentativa de homicídio intencional, dirigir bêbado, dirigir de forma perigosa e fugir do local sem prestar socorro.

Em tempo

O acidente, ocorrido no dia 26 de julho, em um cruzamento das avenidas Mato Grosso e Visconde de Taunay, foi registrado por câmeras de segurança da região.

Nas imagens, é possível ver quando o carro avança o sinal vermelho em alta velocidade, invade a contramão e atinge Antônio Henrique. Com o impacto, o trabalhador foi arremessado para fora da motocicleta.

Após o acidente, ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HEANA), onde foi submetido a cirurgias devido às várias fraturas expostas e lesões gravíssimas.

Manifestações

Já no sábado (27), dia seguinte ao ocorrido, dezenas de entregadores de aplicativo se reuniram em uma manifestação em frente à DICT, pedindo por justiça.

O protesto percorreu diversas vias dos bairros Jundiaí e JK Nova Capital, culminando com uma grande concentração no local do acidente.