Entregadores de aplicativo protestam em Anápolis após colega ser atingido por carro no Jundiaí

Profissionais cobram que as autoridades encontrem o responsável pelo acidente

Davi Galvão - 27 de julho de 2024

Motocilicstas percorreram bairros da cidade e se reuniram no local do acidente. (Foto: Jeansley Batista)

Dezenas de entregadores de aplicativo se reuniram na tarde deste sábado (27), em frente à Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito (DICT), para pedir justiça pelo acidente sofrido por um motociclista, atropelado no semáforo da Avenida Mato Grosso, no bairro Jundiaí, em Anápolis.

O acidente, ocorrido na noite desta sexta-feira (26), foi flagrado por câmeras de segurança que mostram a vítima, de 27 anos, sendo atingida por um motorista que trafegava pela contramão e que, após o impacto, fugiu do local.

O protesto percorreu várias ruas dos bairros Jundiaí e JK Nova Capital, terminando com uma aglomeração no próprio local do acidente.

Jeansley batista Cardoso, um dos manifestantes, declarou que a categoria está unida e torcendo pela recuperação do colega, que segue internado no Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HEANA).

“Não vamos descansar. Cadê as câmeras da cidade para identificar quem foi essa pessoa [autor do acidente]? Por que ainda não foi encontrada?”, questionou.

Em tempo

A vítima trafegava pela Avenida Mato Grosso, sentido Engenheiro Geraldo de Pina quando, na altura do semáforo, foi atingido por um veículo na contramão, sendo lançado ao ar.

O motorista do Honda Fiat envolvido na colisão fugiu sem prestar socorro e segue sendo procurado pelas autoridades.

Em nota enviada ao Portal 6 pelo HEANA, o hospital informou que o motociclista precisou passar por uma cirurgia no braço, na perna, e no pé, e foi encaminhado até a Unidade de Terapia Intensiva (UTI).