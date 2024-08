Candidatos a Prefeitura de Anápolis apostam em diferentes estratégias para pedir votos no primeiro dia de campanha

Adesivaço, caminhada e corpo a corpo são algumas das táticas para se aproximar do eleitor anapolino

Pedro Hara - 16 de agosto de 2024

Antônio Gomide, Márcio Corrêa, Hélio da Apae, Eerizania Freitas e José de Lima. (Foto: Divulgação)

A partir desta sexta-feira (16), candidatos a prefeito e vereador podem começar a pedir votos nas ruas. Em Anápolis, os postulantes ao Executivo já definiram quais serão as agendas para dar início a campanha.

Antônio Gomide (PT) tem caminhada marcada a partir das 16h, na praça Emanuel Demóstenes, no Jundiaí. No mesmo horário, mas no viaduto da Avenida Brasil com a Avenida Goiás, Márcio Corrêa (PL) promove um adesivaço.

Vice de Hélio da Apae (PSDB), Michel Roriz (Cidadania) informou à Rápidas que nestes primeiros dias o foco será nas ruas sem visar bairros específicos, mas eventos como adesivaços estão previstos para a próxima semana.

A coluna tentou contato com a equipe de Eerizania Freitas (UB) e José de Lima (PMB), mas não obteve resposta até o fechamento da matéria.