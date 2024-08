Cientistas descobrem fruta capaz de reduzir a gordura visceral em poucas semanas

Um estudo da Universidade de Illinois associou o consumo diário dela à redução da barriga em questão de dias

Magno Oliver - 16 de agosto de 2024

(Foto: Reprodução)

Um estudo da Universidade de Illinois Urbana-Champaign, divulgado no Jornal of Nutrition, revelou um alimento que é potente contra uma doença que preocupa médicos e especialistas.

A obesidade é considerada uma doença que acumula bastante tecido adiposo nas células de gordura debaixo da pele e também ao redor dos órgãos internos, sendo considerada uma preocupação global.

A gordura visceral representa perigo grave à saúde, pois libera substâncias químicas nocivas capazes de provocar inflamação e atrapalham o funcionamento saudável do organismo.

No entanto um estudo da Universidade de Illinois descobriu uma fruta que pode ajudar a erradicar o quadro, quando aliado à atividade física e alimentação balanceada. Trata-se do abacate.

A pesquisa trabalhou com 105 voluntários que estavam com quadro de sobrepeso ou obesidade, e que foram divididos em dois grupos. Um deles recebeu refeição diária com abacate enquanto o outro alimentação com o mesmo valor calórico da fruta.

12 semanas depois de análise, os cientistas avaliaram o nível visceral de gordura dos voluntários e constataram que aqueles que consumiram abacate diariamente apresentaram níveis mais baixos.

O cruzamento de dados apontou uma considerável redução benéfica da gordura corporal, no entanto, os cientistas ponderaram que é preciso elucidar conexões entre consumo do abacate e a saúde metabólica.

Chamado de “ovo do mundo vegetal”, o abacate é rico vitaminas do complexo B, fibras, gordura monossaturada e vitaminas A, C E e K. Ele possui propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias.

Além de ajudar no emagrecimento, a fruta também auxilia o organismo evitando picos de insulina (o estoque de carboidratos em forma de gordura) e a controlar o açúcar sanguíneo.

Por conta de sua alta densidade nutricional, ele fornece saciedade e melhora o funcionamento do intestino. A recomendação de consumo diário é de meia banda da fruta.

