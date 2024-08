Em confronto direto pela liderança do Brasileirão, Flamengo enfrenta o Botafogo neste domingo (18); saiba onde assistir

Clubes seguem no topo da tabela, mas tiveram resultados desanimadores nas últimas partidas

Thiago Alonso - 16 de agosto de 2024

Clubes se enfretam neste domingo (18). (Foto: Vítor Silva/Marcelo Cortes)

Em um dos maiores clássicos do futebol brasileiro, Botafogo e Flamengo se enfrentam neste domingo (18), pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Os times, que disputam a liderança do Brasileirão, se encontrarão no Estádio Olímpico Nilton Santos, no Rio de Janeiro. A previsão é que a partida se inicie às 18h30, horário de Brasília.

A transmissão será realizada pelo pay-per-view do Premiere, mas os fãs também podem acompanhar os melhores momentos em tempo real pelo chat do Placar UOL e pelo Globo Esporte.