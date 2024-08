Forma simples de deixar a máquina sempre limpinha (é mais fácil do que se imagina)

Faça esse tutorial 1 vez por mês e sua utilitária estará bala no funcionamento

Magno Oliver - 16 de agosto de 2024

(Foto: Reprodução/Youtube/ Receitas Dicas e Muito Mais)

A máquina de lavar é uma criação tecnológica para fins domésticos que todo mundo levanta a mão para os céus e agradece muito por ela existir, não é verdade?

Assim, sem ela, estaríamos lavando nossas peças de roupas todas à mão e no tanque de pedra de mármore no fundo de casa tamanho sofrimento seria.

Dessa forma, a máquina de lavar se tornou um item indispensável para a limpeza das roupas, só que tudo que é bom também precisa de cuidados e manutenção.

Dessa forma, um truque caseiro bombou nas redes sociais com uma dica que virou a queridinha das pessoas que usam a máquina em casa.

A máquina de lavar também exige cuidados específicos e o perfil no Instagram da @lidytech bombou na internet trazendo um tutorial de manutenção preventiva caseiro e potente.

No vídeo, ela ensina a maneira ideal de encher a sua máquina de lavar de água sem que prejudique suas roupas e elas fiquem cheias de bolinhas.

Anote os ingredientes que você vai precisar:

1 limão

pasta de dente

bicarbonato de sódio

Vinagre de álcool

Como preparar a misturinha?

Você vai pegar o limão, partir ao meio, passar um pouco da pasta de dente e colocar dentro da máquina de lavar.

Depois disso, pegue o bicarbonato de sódio, espalhe um pouco pelas borrachas e demais partes internas da máquina.

Em seguida, faça o mesmo com o vinagre, espalhando pelas partes internas da máquina. Agora encha a máquina de lavar com água até a metade e depois coloque ela para funcionar.

De acordo com o tutorial do vídeo, as suas roupas vão ficar sem nenhum resíduo de sabão e as suas peças de roupa sairão muito mais limpas.

Confira o vídeo completo com a dica:

