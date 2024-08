Franquias de grande sucesso e novas produções chegam aos cinemas de Goiânia

“Coraline”, “Alien: Romulus” e “É Assim que Acaba” fazem parte da programação

Ruan Monyel - 16 de agosto de 2024

(Foto: Divulgação/Universal Pictures/Warner Bros Pictures/20th Century)

Os cinemas da capital goiana serão palco de momentos nostálgicos com esta programação, já que uma franquia conhecida e uma animação aclamada pelo público retornam às telonas durante esta semana.

Não curte muito revisitar alguns filmes? Fique tranquilo! Além daquilo que já conhecemos, outras histórias também estão em cartaz com enredos, personagens e experiências completamente novas. Mas e aí, você é team nostalgia ou team lançamentos? Não importa de qual lado esteja, existem opções para todos os públicos.

Abrindo a temporada nostálgica, a animação que foi um enorme sucesso em seu lançamento em 2009, “Coraline”, retorna às telonas em comemoração ao seu aniversário de 15 anos.

No filme, durante uma exploração noturna, a jovem Coraline encontra uma porta secreta em sua casa que dá acesso a um novo mundo parecido com o dela, mas muito melhor. Porém, ela descobre que algumas pessoas querem mantê-la presa nesse mundo paralelo. Veja o trailer:

Ainda falando de nostalgia, mas com uma história inédita, o mais novo capítulo da franquia Alien também chegou aos cinemas da capital. “Alien: Romulus” promete retornar às aterrorizantes raízes dos primeiros filmes da saga.

Na trama, um grupo de colonizadores espaciais decide explorar uma estação abandonada, mas eles acabam descobrindo que seres perigosos e hostis habitam o local, e agora, juntos, precisam lutar pela própria sobrevivência antes que seja tarde demais. Veja a prévia:

Partindo para uma trama completamente nova, o drama “É Assim Que Acaba”, baseado em um best-seller mundial, vem sendo aclamado pelo público que já conhecia o livro e também pela crítica especializada.

No filme, após passar por diversas dificuldades, Lily acredita ter encontrado o seu verdadeiro amor, mas ao reencontrar a primeira paixão de sua vida, ela acaba repensando suas escolhas e precisa lidar com os traumas e sentimentos que estavam guardados no passado. Assista à prévia:

O cinema nacional não está de fora da programação. “O Mensageiro”, “De Pai Para Filho”, “Princesa Adormecida” e “Tô de Graça – O Filme” seguem diversos gêneros cinematográficos distintos e prometem mostrar todo o potencial das produções nacionais.

A improvável jornada que une os queridinhos do multiverso também continua com sessões abertas. “Deadpool & Wolverine” é o mais novo sucesso da Marvel, entregando muita ação e comédia, além de grandes surpresas e participações especiais que causam delírio nos fãs dos heróis.

Fechando a programação semanal, os títulos “Meu Malvado Favorito 4”, “Divertida Mente 2”, “Armadilha”, “Meu Filho, Nosso Mundo” e “Os Fantasmas se Divertem” abrilhantam as sessões da capital. E aí, bora curtir um cineminha?

Os horários das sessões e a classificação indicativa dos filmes podem ser vistos no site da sua rede de cinema preferida!