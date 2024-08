Homem é preso após ser pego furtando calcinhas em Anápolis

Suspeito foi detido por populares que viram toda a situação, até a chegada da Polícia Militar (PM)

Augusto Araújo - 16 de agosto de 2024

Homem foi preso após furtar calcinhas de residência em Anápolis. (Montagem: Divulgação/PMGO)

Um homem, de 48 anos, foi preso na tarde desta sexta-feira (16), após ser pego furtando calcinhas de uma casa, em Anápolis

O caso ocorreu no bairro Cidade Jardim. Conforme informações da Polícia Militar (PM), o suposto autor teria se aproveitado de um momento em que o portão da residência estava aberto.

Assim, ele adentrou o local e tomou para si as roupas íntimas. Contudo, o que ele não esperava era que outras pessoas fossem flagrar ele no ato.

Dessa forma, populares avançaram para cima do suspeito e impediram que ele fugisse do local até a chagada da Polícia Militar (PM).

Com isso, ele acabou sendo preso em flagrante e levado para uma delegacia de Anápolis. Na ficha criminal do homem constam várias passagens por furto, além do fato de que ele havia sido liberado da cadeia há menos de 30 dias.