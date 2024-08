Muito drama e fortes doses de suspense! Confira a programação dos cinemas de Anápolis

“É Assim Que Acaba” e “Alien: Romulus” são os destaques da semana

Ruan Monyel - 16 de agosto de 2024

(Foto: Divulgação/ 20th Century/Sony Pictures)

Esta é mais uma semana cheia de novidades para os cinéfilos de Anápolis. Com uma programação para todas as idades e diferentes gêneros cinematográficos, vai ser difícil encontrar motivos para não ir ao cinema neste fim de semana.

Produções carregadas de drama e romance, animações leves e divertidas, além de filmes cheios de suspense, ação e tensão: os cinemas da cidade estão prontos para receber você e sua família. Veja o que está em exibição e não perca tempo para garantir os ingressos.

Dirigido por Fede Álvarez, o mais novo e eletrizante capítulo da franquia Alien, ambientado entre os acontecimentos dos filmes de 1979 e 1986, promete retornar às raízes da franquia com uma experiência completamente aterrorizante.

A trama acompanha um grupo de jovens colonizadores espaciais que decide explorar uma estação abandonada. Porém, eles descobrem perigosos seres que habitam as profundezas do local e agora devem lutar pela própria sobrevivência. Assista ao trailer:

Mas, se você prefere um filme mais calmo e com uma história marcante, “É Assim Que Acaba” é a opção certa. Um dos dramas mais aguardados do ano, baseado no livro de mesmo título, vem sendo aclamado pelo público e pela crítica.

A narrativa conta a história de Lily, uma mulher que decide começar uma nova vida após eventos traumáticos. No entanto, ao pensar que encontrou o grande amor ela acaba se reencontrando com uma grande paixão do passado, e agora deve lidar com sentimentos que estavam guardados. Veja o trailer:

Caso esteja pensando em levar a criançada para curtir um cineminha, as animações “Meu Malvado Favorito 4” e “Divertida Mente 2”, que são sucesso entre o público e a crítica especializada, seguem com sessões abertas em Anápolis.

Já para os crescidinhos, o mais novo sucesso da Marvel, “Deadpool & Wolverine”, que acompanha a improvável aliança entre os dois queridinhos heróis, continua em cartaz.

Outros títulos, como “Armadilha” e “Os Fantasmas se Divertem” fecham a programação da semana com chave de ouro. Agora que você já sabe quais filmes estão sendo exibidos, basta reunir a galera e garantir as entradas para curtir uma experiência única de som e imagem.

Os horários das sessões e a classificação indicativa dos filmes podem ser vistos no site da sua rede de cinema preferida!