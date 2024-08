SAMU é acionado após jovem ser esfaqueado e deixado para morrer, em Anápolis

Vítima foi socorrida pelo SAMU após ser encontrado bastante ensanguentado na Vila Santa Maria de Nazareth

Thiago Alonso - 16 de agosto de 2024

Morador de rua estava muito ensanguentado. (Foto: Reprodução)

Um caso chamou atenção em Anápolis, nesta quinta-feira (15), após um jovem em situação de rua sofrer uma tentativa de homicídio, no bairro Vila Santa Maria de Nazareth.

A vítima, de 23 anos, estava na esquina com a rua Jorge Miguel quando foi surpreendida por uma dupla de suspeitos, ambos também em situação de rua, que o golpearam e fugiram em seguida.

Ele foi deixado para trás sangrando bastante, com ferimentos profundos na perna direita e na altura das costelas.

Logo, a Polícia Militar (PM) foi acionada, assim como o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que que fez os primeiros-socorros.

Quando questionado sobre os autores, o jovem soube identificá-los, sendo que, ao analisar os dados, os militares constataram que um deles já possuía passagem pela polícia.

Depois disso, a vítima foi encaminhada para o Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HEANA), onde ficou internada.

Ao realizar patrulhamentos na região, as equipes encontraram duas facas, as quais teriam sido usadas durante o crime, em uma caçamba nas proximidades do local.

Os objetos foram recolhidos e levados para uma delegacia da Polícia Civil (PC). A dupla de suspeitos ainda não foi localizada.