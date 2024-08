Sandro Mabel é o candidato a prefeito mais rico de todas as capitais do Brasil

Candidato tem patrimônio declarado superior até mesmo ao do coach goiano Pablo Marçal, que concorre em São Paulo

Pedro Hara - 16 de agosto de 2024

Sandro Mabel, candidato à Prefeitura de Goiânia. (Foto: Alex Malheiros)

Candidato à Prefeitura de Goiânia, Sandro Mabel (UB) declarou R$ 313,4 milhões em bens à Justiça Eleitoral. O valor o coloca como o mais rico entre aqueles que concorrem nas capitais do Brasil.

A segunda maior fortuna é a do coach goiano Pablo Marçal (PRTB) que concorre em São Paulo, com R$ 169,5 milhões. Quem fecha o pódio é Eduardo Girão (Novo), que disputa em Fortaleza, dono de um patrimônio de R$ 48,1 milhões.

As informações foram extraídas do DivulgaCand, plataforma do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com as informações dos candidatos.