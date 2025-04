Saiba quando e contra quem será o primeiro jogo do Anápolis na Série C

A cada rodada os torcedores tricolores poderão acompanhar a partida no YouTube

Paulino Henjengo - 05 de abril de 2025

(Foto: Vinícius Canuto/AFC)

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou qual será o primeiro jogo do Anápolis pela Série C do Campeonato Brasileiro na temporada de 2025.

Após ter ficado de fora da competição durante um período de 17 anos, o Galo da Comarca estreie no próximo sábado (12). A partida será fora de casa contra o CSA, a partir das 16h no Estádio Rei Pelé, em Maceió.

Vale destacar que o Anápolis é o único representante goiano no torneio. Além disso, na primeira fase o Tricolor da Boa Vista também irá atuar pela primeira vez em cinco estados diferentes: Alagoas (o CSA), Rio Grande do Norte (ABC), Rio Grande do Sul (Ypiranga), Santa Catarina (Figueirense) e Sergipe (Itabaiana)

Por fim, o Galo da Comarca destacou que todas as partidas serão transmitidas pelo canal Nosso Futebol.

Vale pontuar que a Série C terá uma partida transmitida no YouTube, enquanto os demais jogos estarão disponíveis no Pay-Per-View (PPV) do Nosso Futebol+.

