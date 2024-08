O alerta de advogada especializada para trabalhadores de todo o país

Recomendação foi dada por profissional por meio de vídeo no Instagram

Gabriella Pinheiro - 17 de agosto de 2024

Henriette Brigagão. (Foto: Reprodução)

A advogada Henriette Brigagão especializada nos direitos dos trabalhadores de todo o país emitiu um alerta que todos os funcionários sobre coisas que devem ser feitas antes de assinar a rescisão do contrato de trabalho.

De acordo com a profissional, caso você tenha sido mandado embora do emprego, existem algumas coisas que você deve fazer antes de mesmo de assinar o documento.

1. Conferir o nome

Uma das coisas elencadas por ela é conferir o nome da sua mãe no termo de rescisão. Isso porque caso o nome esteja escrito errado, você terá problemas para receber o seguro desemprego.

2. Consulte extrato

Outra coisa é conferir o extrato do seu fundo de garantia. Caso a empresa tenha depositado um valor menor, consequentemente o valor da sua multa de 40% também será menor.

3. Confira a quantidade de dias

Conferir a quantidade de dias do aviso prévio é mais um alerta que a profissional dá para os trabalhadores de todo o país. A cada ano trabalhado, o empregado tem o direito de receber dois salários mínimos, três dias a mais no saldo do aviso prévio.

4. Veja se o dinheiro caiu na conta

Por fim, ela orienta que os trabalhadores não avisem a rescisão caso o dinheiro esteja na conta.

Veja o vídeo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Henriette Brigagão (@drahenrietteadvogada)

