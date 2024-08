Relembre a vez que Anápolis foi ganhadora de competição nacional no programa de Silvio Santos

Há cerca de 40 anos atrás, Anápolis conquistou uma vitória

em um programa apresentado pelo ex-apresentador e dono do SBT Silvio Santos

, que faleceu neste sábado (17). Chamado “Cidade x Cidade”, o programa colocava municípios do interior do Brasil para disputarem entre si, pelo prêmio de uma ambulância zero km.

A competição ocorreu quando a emissora ainda acessava o estado pelo sinal da chamada TV Goyá, no canal 4. A batalha testava qual cidade era melhor em conhecimento, força, talento musical e até beleza, avaliando o enfrentamento entre as comissões selecionadas por cada participante.

Anápolis enfrentou a cidade fluminense São João do Meriti. A gravação aconteceu em agosto de 1980, e contou até com uma caravana de torcedores, que foram até os Estúdios Silvio Santos, em São Paulo, para torcer pelos representantes locais.

A adversária de Anápolis estava invicta na competição, tendo vencido três programas seguidos. A disputa entre as duas teve como jurados o cabeleireiro Jassa, as atrizes Olga Theim e Maria Izabel de Lisandra e também o humorista Costinha. Apesar do jogo duro, a representante de Goiás saiu ganhadora.

Na época, o jornalista e político Haroldo Duarte, falecido em 2012, foi decisivo para a vitória anapolina, sendo o representante intelectual da cidade e acertando diversas perguntas. No entanto, a vitória não foi gratuita, pois, para participar, Anápolis teve que desembolsar cerca de um milhão de cruzados, quantia arrecadada entre promoções e doações de moradores.

Representantes locais ainda presentearam Silvio com um jogo de pedras semipreciosas, lapidadas no Centro de Gemologia do Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA), e também com trabalhos dos escultores Loures e Antenor Silva.