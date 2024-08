6 frases que não podem ser faladas quando se está a fim de alguém

É preciso ter cuidado para não colocar tudo a perder

Pedro Ribeiro - 18 de agosto de 2024

(Foto: Reprodução/Pexels/Mario Amé )

Quando se está a fim de alguém, uma boa conversa é uma das principais formas de se conquistar a pessoa desejada.

Apesar disso, é preciso ter um certo cuidado com o que você fala; afinal, você não quer colocar tudo a perder.

Existem algumas frases que você deve evitar para não acabar afastando aquele contatinho.

1. Eu te amo

Para começar, se você está a fim de alguém, provavelmente vocês ainda estão se conhecendo.

Por isso, dizer ‘eu te amo’ logo de início soa um tanto quanto emocionado.

Acontece que muitas pessoas confundem paixão com amor e acabam depositando uma carga (e dependência) emocional na outra pessoa.

2. “Você lembra muito a minha ex”

Essa frase jamais deve ser dita quando você está se envolvendo com uma nova pessoa.

Ficar relembrando de ex, ninguém merece não é mesmo.

Para piorar, essa frase acaba despertando uma sensação de comparação e de que as coisas não estão resolvidas com o seu passado.

Ainda, a pessoa com quem você está flertando, pode se sentir insegura e até mesmo ficar com raiva, e com razão.

3. “Eu não quero algo sério”

Para muitas pessoas, dizer isso é uma maneira de deixar a relação mais despretensiosa e leve, para não criar muitas expectativas.

No entanto, se você está a fim de alguém, essa frase é totalmente desnecessária.

Tente não focar a longo prazo, viva o momento e aproveite a companhia e experiências com essa pessoa.

4. “Por que você está solteiro(a)?”

Esse tipo de questionamento pode não soar muito bem.

Isso porque, dependendo, a pessoa que você está a fim pode interpretar isso como uma crítica ou algum tipo de julgamento.

Existem outras formas de conhecer alguém sem precisar apelar para esse tipo de pergunta.

5. “Você sairia com alguém como eu?”

Se você já pensou em dizer isso, apague da sua mente!

Uma frase como essas demonstra total insegurança e, ainda, escutar isso soa como um desestímulo.

A pessoa que você está a fim vai acabar pensando duas vezes antes de querer construir algo com você.

6. “Não sei se isso vai dar certo, mas vamos tentar”

Mesmo que a intenção seja ser realista ou cuidadoso, você precisa ficar atento com essa frase.

Mais uma que desperta inseguranças e falta de confiança em si.

Ao invés disso, procure uma abordagem mais positiva. Isso faz com que a conexão seja mais sincera e natural.

