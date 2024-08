Conheça a fazenda projetada por Niemeyer, com diversos atrativos e aberta à visitação em Goiás

Local conta com itens pessoais de JK, incluindo vasta biblioteca e móveis que foram usados

Maria Luiza Valeriano - 18 de agosto de 2024

Fazendinha JK foi última morada do ex-presidente (Foto: Captura/YouTube)

A cerca de 58 km de Brasília (DF), em meio à paisagem serena da zona rural de Luziânia, encontra-se um pedaço importante da história do Brasil: a Fazendinha JK. Apelidada por este nome, a propriedade foi a última morada do ex-presidente Juscelino Kubitschek, assinada pelo arquiteto Oscar Niemeyer.

Trata-se da única obra rural de um dos maiores arquitetos brasileiros, inspirada na capela do Palácio da Alvorada. Além disso, o jardim da propriedade foi desenhado por Roberto Burle Marx, outro grande nome da arquitetura.

O idealizador de Brasília escolheu a terra como uma espécie de “laboratório”, plantando diversas espécies para demonstrar o potencial agrícola do Cerrado, uma iniciativa visionária que pretendia provar a fertilidade do solo goiano. Entre as curiosidades, ainda se encontra uma Araucária plantada pelo próprio presidente, que permanece imponente, apesar de nunca ter produzido pinhões.

A preservação dos itens pessoais de Juscelino é outro ponto forte da Fazendinha JK. A casa mantém intactos os móveis, utensílios, quadros, e até mesmo a prataria que pertencia ao ex-presidente. A biblioteca, composta por 1.800 livros, é um destaque especial, com exemplares autografados e dedicados a JK, oferecendo uma verdadeira ‘viagem no tempo’ para os visitantes.

Outro atrativo que chama a atenção é a Mercedes Benz 1963, que seria utilizada na campanha presidencial de Juscelino em 1965. Com apenas 38 mil quilômetros rodados, o veículo permanece conservado, preservando a memória de um momento histórico que não chegou a se concretizar.

São 27 alqueires de história, com uma piscina construída em formato das iniciais do ex-presidente, três represas e um mirante, onde Niemeyer projetou uma capela. Deste ponto, é possível ver as luzes do aeroporto de Brasília, à noite.

Visitação

A Fazendinha JK, como o próprio JK carinhosamente chamava o local, foi vendida à Lázaro Servo, ex-deputado do Paraná e admirador do ex-presidente. Hoje, a propriedade é mantida por Rosana e Antônio Henrique Servo, filho de Lázaro, que escolheram preservar o ambiente.

Embora seja uma propriedade privada, a família abre o espaço para visitação. Indivíduos ou grupos podem aproveitar a tour guiada tanto pela sede da fazenda quanto pelas áreas externas.

Os ingressos vão de R$ 100 e podem chegar a R$ 200, valor este que inclui visitação pelo dia todo e um almoço no local.

Informações sobre as visitações podem ser obtidas pelo telefone (61) 99845-9030.