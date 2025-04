Em Goiás: Simone Mendes, Naiara Azevedo e DJ Alok se apresentam em festival

Festival acontece entre 9 e 11 de maio em cidade no Sul de Goiás

Paulo Roberto Belém - 05 de abril de 2025

Artistas do sertanejo/pop e da música eletrônica se apresentam nos dias 9, 10 e 11 de maio *Foto: Montagem/Instagram)

Se engana quem pensa que somente festas agropecuárias trazem artistas renomados para o interior de Goiás. Em Quirinópolis, um famoso prato do milho, “a chica doida”, é o motivo de estrelas da música passarem por lá.

O Festival da Chica Doida 2025 acontece entre 09 e 11 de maio, trazendo Simone Mendes na estreia, Naiara Azevedo no dia 10 e o DJ Alok no dia 11, com feiras, espaço gastronômico e o melhor: entrada gratuita.

As duas cantoras prometem trazer os famosos hits do sertanejo/pop. Simone Mendes, que fazia dupla com Simaria, é conhecida pelos antigos sucessos da dupla, como Regime Fechado e Quando o Mel é Bom e pelos lançamentos em carreira solo, destacando Dois Tristes.

Já Naiara Azevedo sempre cantou sozinha e estourou na carreira com a música “50 Reais”. Fechando o evento, o DJ Alok é um dos mais acessíveis da música eletrônica, por conta de remixes flexíveis do gênero.

A expectativa da Prefeitura local é que o evento movimente cerca de R$ 3 milhões na cidade durante os três dias com a cadeia econômica impulsionada com a vinda de pessoas, sejam hotéis, restaurantes, bares, comércio e serviços.

Para ficar mais antenado nas novidades do evento, o Instagram @festivalchicadoida é o oficial da festa que movimenta toda a região Sudoeste de Goiás.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Simone Mendes (@simonemendes)

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e nas redes sociais e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo em tempo real para você!