Shoppings em Aparecida de Goiânia anunciam programação especial de Páscoa

Programações já têm início neste sábado (05) e se estendem até o dia 20 de abril

Paulino Henjengo - 03 de abril de 2025

Fachada do Aparecida e Buriti Shopping (Foto: Reprodução / Internet)

Um dos períodos do ano mais aguardados pela população, especialmente pela criançada, está se aproximando. Com isso, dois shoppings em Aparecida de Goiânia já anunciaram uma programação especial de Páscoa.

Seguindo a ordem alfabética, o Aparecida Shopping programou para o dia 12 abril uma oficina de confecção de ovos de Páscoa, visita do coelho da Páscoa e muitos prêmios.

O evento será gratuito e acontecerá a partir das 14h no piso 2, em frente ao Astro Jump. Contudo, será necessário fazer uma inscrição prévia (clicando neste link), visto que o número de vagas é limitado.

Já no Buriti Shopping, as brincadeiras estão previstas para iniciar neste sábado (05). Quem estiver presente terá a oportunidade de conhecer o Sr. Coelho. No dia, haverá também teatro e caça aos ovos de chocolate.

A programação de Páscoa continua até o dia 20. Durante esse período as crianças contarão com oficinas, pinturas, diversão com personagens ao vivo e outras atividades.

As atrações ocorrerão das 15h às 19h, no térreo do Buriti Shopping, em frente à Renner.

Vale lembrar que a programação é exclusiva para clientes do programa “Tem Vantagem”. Para participar, basta baixar o aplicativo Buriti Goiânia.

