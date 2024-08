Lotofácil: moradores de Goiás batem na trave da sorte e levam prêmio; veja os números

Próximo concurso da Lotofácil acontecerá nesta segunda-feira (19) e contará com uma premiação de R$ 1,7 milhão.

Thiago Alonso - 18 de agosto de 2024

(Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

A chance de ficar milionário ficou bem próxima para 15 moradores de Goiás, que bateram na trave no sorteio do concurso 3184 da Lotofácil. Isso porque o sonho do prêmio máximo, de R$ 1,7 milhão, ficou a apenas um número de distância.

Apesar de nenhum goiano ter acertado as 15 dezenas sozinho, juntos, os vencedores da “Terra do Pequi” levaram para casa a bolada de R$ 16.630,76.

Foram dois ganhadores em Goiânia; três em Anápolis; um em Aparecida de Goiânia; um em Caldas Novas; dois em Doverlândia; um em Ipameri; um em Jataí; um em Piracanjuba; um em Trindade; e dois em Valparaíso de Goiás.

Realizado pela Caixa Econômica Federal (CEF), o concurso sorteou as dezenas: 01 – 04 – 05 – 07 – 08 – 12 – 14 – 17 – 18 – 19 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25.

No total, em todo o Brasil, 388 pessoas acertaram os 14 números, enquanto apenas duas completaram a cartela com 15 pontos.

Os felizardos de Monte Alegre (PA) e Santarém (PA) levaram para casa R$ 1.267.198,14.

O próximo concurso da Lotofácil acontecerá nesta segunda-feira (19) e contará com uma premiação de R$ 1,7 milhão.