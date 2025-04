Festival Histórias já está com ingressos à venda para show em Goiânia

Duplas consagradas como Zezé Di Camargo & Luciano, César Menotti & Fabiano, Edson & Hudson e Victor & Léo já são presenças garantidas

Davi Galvão - 20 de abril de 2025

História dos irmãos é contada no filme Dois Filhos de Francisco (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

O Festival Histórias já tem data e local confirmados e promete movimentar Goiânia com grandes nomes da música sertaneja em uma turnê que celebra os gigantes da música.

O evento será realizado no dia 9 de agosto, no estádio Serra Dourada, e os ingressos já estão à venda pelo site oficial do Show do Século. A meia-entrada solidária está no valor de R$ 120, não incluso taxas.

A turnê foi criada em 2018 para celebrar os maiores sucessos da carreira dos sertanejos nas últimas décadas.

No palco, o público poderá reviver sucessos que marcaram gerações com apresentações de duplas consagradas como Zezé Di Camargo & Luciano, César Menotti & Fabiano, Edson & Hudson e Victor & Léo. Também estão confirmados os shows do cantor Leonardo e do sertanejo Daniel.

Os shows do Histórias começam em Brasília, no dia 10 de maio e, depois de passar por Goiânia, a turnê segue para São Paulo, no dia 23 de agosto, Belo Horizonte, no dia 11 de outubro, e se encerra em Curitiba, no dia 1º de novembro.

