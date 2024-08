Motorista chama atenção pelo veículo que dirige nas ruas de Goiânia

Modelo 'curioso' do veículo tem gerado muitos questionamentos

Thiago Alonso - 18 de agosto de 2024

Carro foi avistado dirigindo por Goiânia. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Goste ou não, o cidadão goianiense é um dos mais criativos do Brasil, e um motorista da capital de Goiás conseguiu provar isso ao avistar um carro para lá de curioso dirigindo por aí.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, o apresentador do Cidade Alerta Douglas Branquinho mostrou um veículo com ares de ‘Frankstein’, aparentemente uma junção de dois modelos de automóveis em um só.

A publicação que apresenta a invenção, já soma mais de 1,7 milhões de visualizações e ultrapassa as 90 mil curtidas.

No registro, o jornalista brinca ao questionar se os seguidores “já viram de tudo”, enquanto mostra o carro vermelho dirigindo pelas ruas de Goiânia.

“Ele pegou um Uno e emendou a carroceria de Fiorino atrás”, disse, aos risos.

Não satisfeito, o homem pede para o colega, que dirigia o carro dele, para se aproximar e tentar ver mais de perto a “centopeia”.

“Que diabo de carro é esse, moço? Olha, que louco. Um cara desse tem que ganhar uns parabéns, viu? Os engenheiros italianos da Fiat têm que vir aqui estudar ele. O cara é um inovador”, brincou.

Nos comentários, seguidores riram da situação inusitada, tentando entender o que é o veículo.

“Se um Uno já é invencível, imagina esse Fioruno”, disse uma jovem.

“Ou Unofio”, completou outra, sugerindo um nome. “Unorino”, propôs mais um comentário.

“A força do Uno e a praticidade da Fiorino.”, afirmou uma internauta.

Por fim, um jovem explicou que pesquisou sobre o modelo deste carro e, segundo ele, se trata de um Fiat/Uno Pick Up, de 1989, totalmente legalizado.

No entanto, tudo não passa de uma criatividade e uma “inspiração” no modelo dos anos 80, uma vez que o veículo do vídeo possui um par de pneus a mais.