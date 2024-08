Após Arraiana, Prefeitura de Anápolis publica licitação para revitalização do gramado do Jonas Duarte

Durante os cinco dias de festa, o campo de jogo sofre com a circulação de pessoas no estádio, além da montagem e desmontagem das estruturas

Pedro Hara - 19 de agosto de 2024

Estádio Jonas Duarte, em Anápolis. (Foto: Carlos Alberto Past)

Após a realização do Arraiana entre os dias 27 e 31 de junho, a Prefeitura de Anápolis publicou licitação para contratação de empresa responsável pelos serviços de revitalização e manutenção periódica preventiva e corretiva do gramado do Jonas Duarte.

Durante os cinco dias de festa, o gramado sofre diversos danos como a circulação de pessoas no estádio e a montagem e desmontagem das estruturas utilizadas para o evento.

Além dos cuidados com o campo de jogo, a vencedora será encarregada do fornecimento de todos os insumos, equipamentos, máquinas, utensílios e mão de obra especializada necessários para a execução dos serviços.

As empresas interessadas podem retirar o edital no Centro Administrativo ou pelo Portal da Transparência da Prefeitura de Anápolis.