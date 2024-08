Espetáculo Blogueirinha está de volta aos palcos de Anápolis com sessões gratuitas por tempo limitado

A comédia envolvente retrata a realidade dos relacionamentos por aplicativo e garante boas risadas

Gabriella Licia - 19 de agosto de 2024

(Foto: Divulgação)

A peça teatral Blogueirinha – O Diário de Jeny Juu abre sessões gratuitas para o público anapolino. O espetáculo é uma comédia que conversa com a plateia através das desventuras de Jhennyffer Jhyllyetty, uma jovem em busca do amor pelos aplicativos de relacionamento. Vamos descobrir juntos o que seu diário revela nos dias 21, 22 e 25 de agosto.

Jeny Juu é uma moça sonhadora e cheia de expectativas, principalmente quando o assunto é amor. Nessa trajetória, entre sorrisos e frustrações, ela vai amadurecendo, curando suas dores e recuperando sua autoestima. Tudo isso é registrado em seu diário, e nele tem muita história para ser contada.

Projeto contemplado pelo Fundo Municipal de Cultura de Anápolis, edição 2022, é uma dramaturgia que mescla histórias reais e tecnologia, “Tem um painel de led no palco, representando o aparelho celular. Essa é uma proposta de simbiose entre teatro e tecnologia e os paralelos entre o sentir e o agir, entre o tácito e o abstrato, entre a comédia e o drama”, explica Fernanda Faria, atriz e proponente do projeto.

Blogueirinha – O Diário de Jeny Juu tem a atriz e roteirista Fernanda Faria, direção de Gabriel Cardoso e produção executiva de Mariah Oliver. A retirada gratuita dos ingressos é através da plataforma sympla (pelo link: https://www.sympla.com.br/evento/blogueirinha-o-diario-de-jenny-juu/2586563).

Sinopse

Ela saiu do interior de Minas Gerais e transformou o sofrimento em sucesso. Conheceu muitos lugares, acessou todos os aplicativos de relacionamento e agora abre seu diário para contar suas histórias, seus encontros e suas emoções…

Num misto de realidade, ficção e tecnologia, Jhennyffer Jhullyetty vem aos palcos de Anápolis contar suas aventuras de amor, com humor. Baseado em fatos reais..

Ficha técnica

Roteiro: Fernanda Faria

Direção: Gabriel Cardoso

Elenco: Fernanda Faria

Produção executiva: Mariah Oliver

Iluminação: Rodrigo de Assis (Horse)

Trilha sonora original: Bertrand Leal

Sonoplastia: Bertrand Leal e Júlio “Parlo” César

Cenografia: Fernanda Faria

Figurino e Maquiagem: Gabi Ferraz

Designer Gráfico: Everton Duarte

Assessoria de Imprensa: Inaê Ribeiro

Registros fotográficos: Gustavo Raphael

Registros audiovisuais: Rafael Ferraz

Locação de som e luz: Realize Áudio e Luz

Led Screen: Jason Mendes Filho

Agradecimentos: SESC Anápolis; Escola de Teatro de Anápolis; IFG; UEG e APAE.

Serviço

21/08 – Auditório da UEG (Jundiaí) – 20h – Com intérprete de libras

22/08 – Sessão restrita para alunos da APAE – 9h30

22/08 – Auditório do IFG – 19h30

25/08 – Teatro Municipal – 19h – Com intérprete de libras

Retirada de ingresso: Sympla

https://www.sympla.com.br/evento/blogueirinha-o-diario-de-jenny-juu/2586563

Indicação: 14 anos

Contato: 62 98157-5749