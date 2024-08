6 carnes que NÃO servem para churrasco e muita gente não sabia

Aprenda a diferenciar os tipos de cortes para não comprar mais errado e acertar na hora de botar a carne na brasa

Magno Oliver - 20 de agosto de 2024

(Foto: Captura de Tela / Youtube / Canal Fogo e Brasa no Quintal)

Comprar carne no açougue para o churrasco pode ser uma atividade muito complicada, principalmente quando uma pessoa não entende muito bem dos cortes.

Assim, a dica inicial para quem não sabe escolher a carne para o churrasco é levar alguém que entenda junto com você ou fazer uma lista com os nomes dos cortes.

Dessa forma, hoje vamos te ajudar com um movimento contrário. Trouxemos dicas de carnes que não devem estar na sua lista para o churrasco.

Um tutorial na internet viralizou e tem ajudado muita gente a superar esse sufoco!

O perfil no Instagram do açougueiro @fabio_acougueiro viralizou nas redes sociais com um tutorial diferenciado e muito útil para galera que ama um churrasco e não entende bem sobre os cortes das carnes.

No vídeo, ele aparece ajudando todo mundo que não entende de carne a aprender a comprar direitinho as peças no açougue para botar na churrasqueira.

1. Filé mignon

Serve para parmegiana, strogonoff, bife e medalhão. Ele é retirado da parte traseira do boi, especificamente da região lombar. É considerado um dos cortes mais nobres e caros de carne devido à sua qualidade.

2. Músculo bovino

Serve para carne cozida, sopa e até moída. Para churrasco ela não se encaixa. Assim, essa peça está na carcaça traseira, dianteira ou outros músculos junto com outros cortes. Na parte dianteira, ele corresponde a 6,10% dela.

3. Patinho

Serve para moída, cubos, tirinhas e até bife. Outro tipo de carne bovina localizada na parte inferior do animal e representa cerca de 7,79% da carcaça.

4. Pescoço bovino (não é o miolo de acém)

Serve para cubo ou moída. Também chamado de acém, é o corte retirado do lombo do boi e está localizado na parte dianteira do animal. Assim, ele representa cerca de 31,92% do total.

5. Lagarto

Serve para rosbife, assado de panela e até recheado no forno. Assim, essa carne é retirada da parte traseira do boi, tem um formato mais arredondado e é um corte que possui fibras longas e duras.

6. Costela bovina

Por fim, serve para cozinhar na panela de pressão. A costela bovina é um pedaço mais grosso de carne, com mais cartilagem e ossos mais finos.

Confira o vídeo completo da receita:

