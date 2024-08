Barraco em academia: esposa e amante caem nos tapas e vídeo viraliza

Jordana Viana - 20 de agosto de 2024

(Foto: Reprodução)

Uma grande confusão em uma academia de Porto Velho, Rondônia, na tarde de sábado (17), tem chamado a atenção dos internautas essa semana.

Ao que tudo indica, nas imagens uma esposa invade o local de treinos para tirar satisfação com a mulher que seria a amante do marido.

O clima esquenta, e após diversos pedidos para retirarem a mulher do local, uma briga se inicia, com direito a tapas, chutes e arrancamento de cabelos. Pessoas que estavam presentes tentaram conter a fúria da esposa que foi retirada do local com ajuda dos funcionários.

A mulher foi carregada até a saída onde ainda agrediu diversas vezes um dos trabalhadores do estabelecimento.

Assista: