Equatorial vai investir quase meio milhão para melhorar distribuição de energia em Goiás

Concessionária assinou acordo com MPGO e também terá de pagar indenização

Pedro Hara - 20 de agosto de 2024

Acordo foi assinado entre MPGO e Equatorial. (Foto: Divulgação)

A Equatorial e o Ministério Público de Goiás (MPGO) assinaram um acordo no valor de R$ 490 milhões. Deste total, R$ 470 milhões são destinados ao investimento na rede de energia em Goiás e R$ 20 milhões ao pagamento de indenização por danos morais coletivos.

Dos R$ 20 milhões, R$ 6 milhões serão divididos entre a Escola de Engenharia Elétrica, Mecânica e de Computação (EMC) da Universidade Federal de Goiás (UFG), a Superintendência do Procon em Goiás, projetos atendidos pelo MPGO e vítimas da tragédia ambiental no Rio Grande do Sul.

A verba restante será empregada em ações para benefício dos consumidores, como a compra de geladeiras e chuveiros; a construção de uma usina fotovoltaica para o Hospital Estadual do Centro Norte Goiano, em Uruaçu; a troca de iluminação pública em Luziânia e Ipameri; e a iluminação de escolas em Itumbiara, entre outros.

Alguns dos investimentos previstos pela Equatorial, dentro dos R$ 470 milhões destinados ao acordo, incluem a construção e ampliação de subestações, a melhoria na distribuição de energia e obras técnicas.