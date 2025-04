Com curso de Inteligência Artificial, UFG anuncia vestibular para campus em nova cidade

Aulas devem ter início já no segundo semestre de 2025

Natália Sezil - 01 de abril de 2025

Projeção do novo campus da Universidade Federal de Goiás. (Foto: Divulgação)

A Universidade Federal de Goiás (UFG) anunciou que realizará vestibular para vagas oferecidas em um novo campus da instituição. A novidade acontece em Cidade Ocidental, no entorno do Distrito Federal.

Ao todo, são 240 vagas, com aulas previstas para começarem no segundo semestre de 2025. São seis cursos.

As opções ficam entre Administração Pública, Engenharia de Software, Ciências da Segurança, Gestão de Saúde Digital, Inteligência Artificial para Políticas Públicas e Engenharia da Segurança Cibernética.

As inscrições já estão abertas, e o prazo se estende até 25 de abril. Interessados devem se inscrever pelo Portal do Candidato, no site do Instituto Verbena UFG.

A taxa é de R$ 130, com provas acontecendo em 18 de maio – nos municípios de Cidade Ocidental e Goiânia, e na capital federal, Brasília.

Podem participar do processo seletivo quem já tem Ensino Médio completo ou em andamento.

A seleção é composta por uma prova objetiva de 96 questões, mais uma redação, baseadas na matriz do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

O vestibular não utiliza as notas do Enem porque os cursos são novos e, portanto, não estão inclusos no Sistema de Seleção Unificada (Sisu).

Por enquanto, as aulas acontecem em uma sede temporária. A expectativa é de que o campus seja, de fato, construído até 2026.

