Goiás x Brusque pela Série B nesta quarta-feira (21); saiba onde assistir

Time catarinense busca vitória para tentar sair da lanterna da competição, enquanto Esmeraldino quer se aproximar do G-4

Thiago Alonso - 20 de agosto de 2024

Brusque e Goiás se enfrentarão em Goiânia. (Foto: Rosiron Rodrigues/Lara Vantzen Kempfer)

A 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro promete ser agitada, com o Goiás enfrentando o Brusque nesta quarta-feira (26), logo após um empate contra a Ponte Preta.

A partida será decisiva, especialmente para o time catarinense, que está na lanterna do Brasileirão, ocupando o penúltimo lugar, com 19 pontos, após colecionar três derrotas e um empate em sequência.

Enquanto isso, o Alviverde se encontra na 9ª posição, uma colocação mais amigável, mas ainda preocupante, visto que a equipe tem planos de voltar a disputar a Primeira Divisão.

O jogo, que ocorrerá no Estádio Hailé Pinheiro, casa do Esmeraldino, será exibido na TV Brasil em canais abertos, além de transmissões no Canal GOAT e no Premiere.

Os fãs também podem acompanhar os melhores momentos em tempo real pelo chat do Placar UOL e pelo Globo Esporte.