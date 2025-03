O segredo dos chefs para temperar as carnes de forma suculenta

A boa notícia é que você pode aplicar essas técnicas em casa, sem nenhuma dificuldade

Ruan Monyel - 31 de março de 2025

(Foto: Ilustração/Youtube/Receitas que amo)

Temperar as carnes até pode parecer uma tarefa simples, mas quem já preparou uma peça que ficou seca, sabe como é complicado.

Para que uma carne fique realmente suculenta, macia e cheia de sabor, é preciso mais do que apenas jogá-la na panela com sal e alho.

Os grandes chefs conhecem truques valiosos que fazem toda a diferença no resultado final, garantindo que cada mordida seja saborosa e suculenta.

E a boa notícia é que você pode aplicar essas técnicas em casa com temperos simples e muita praticidade. Veja como fazer.

O segredo dos chefs para temperar as carnes de forma suculenta

O segredo começa na escolha do tempero certo, mas vai muito além disso, indo do preparo antes do fogão até a finalização do prato.

Um dos pontos mais importantes é o tempo de marinada da carne. Os chefs costumam deixar as carnes descansando por algumas horas, ou até mesmo de um dia para o outro, em uma mistura de temperos.

Ervas, especiarias, azeite e ingredientes ácidos, como limão, vinho ou vinagre, são essências para dar maciez e sabor a carne.

Outro truque para temperar as carnes está no uso de ingredientes que ajudam a conservar a umidade natural da proteína.

O iogurte natural, por exemplo, é um dos segredos mais usados, pois ele ajuda a amaciar a carne sem ressecá-la, além de proteger o corte durante o preparo.

Já o azeite de oliva ou o óleo vegetal contribuem para manter a suculência ao formar uma espécie de barreira contra o ressecamento.

A forma como a carne é temperada também influencia no resultado, sendo assim, o ideal é massagear bem os temperos sobre o alimento, garantindo que o sabor fique distribuído de maneira uniforme.

Seguindo essas dicas simples, mas eficientes, você pode transformar qualquer corte de carne em um prato digno de restaurante.

Assim, siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo online e em tempo real para você!