Ludhmila Hajjar declara apoio a Gomide e diz que vai ajudar candidato a recuperar a saúde de Anápolis

Médica diz confiar no trabalho do deputado estadual que comandou a cidade entre 2009 e 2014

Pedro Hara - 20 de agosto de 2024

Antônio Gomide e Ludhmila Hajjar. (Foto: Divulgação)

A médica anapolina Ludhmila Hajjar declarou apoio à candidatura de Antônio Gomide (PT) à Prefeitura de Anápolis.

A manifestação favorável ao deputado estadual foi feita em vídeo compartilhado nesta terça-feira (20) nas redes sociais.

“Vamos trabalhar para entregar uma saúde integral. O que significa que o paciente será regulado de maneira eficiente. Quantas vezes um paciente chega em uma unidade e não consegue atuação do especialista ou ser transferido a tempo? Vamos trabalhar para uma regulação rápida”, explica.

Ainda segundo a médica, caso Gomide seja eleito, haverá uma integração de Anápolis com os governos Estadual e Federal para melhorar a prestação dos serviços na cidade.

“Antônio Gomide tem essa possibilidade. Estamos apoiando essa causa. Vamos unir Anápolis com o governo de Goiás e Federal, em prol da população”, diz.

Segundo Ludhmilla, não é o momento de Anápolis apostar em desconhecidos, mas sim em alguém com trabalho já comprovado.

“Eu confio no trabalho do Antônio Gomide. Não é hora de apostar no desconhecido; é hora de eleger quem nós já confiamos”, afirmou.