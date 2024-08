MPE se posiciona a favor da extinção da ação do PP estadual contra Paulo Daher por desinformação

Promotora aponta que não foram apresentadas provas que comprovassem os argumentos da acusação

Pedro Hara - 20 de agosto de 2024

Vanderlan Cardoso e Paulo Daher durante reunião com o PP. (Foto: Divulgação/Ascom Vanderlan)

O Ministério Público Eleitoral (MPE) se manifestou favorável a extinção do processo de propaganda eleitoral antecipada movido pela direção estadual do PP contra Paulo Daher, presidente metropolitano do partido.

Na ação, o PP estadual alegava que Daher estava propagando desinformação ao compartilhar nas redes sociais a imagem com o registro da candidatura na plataforma DivulgaCand, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

No parecer emitido pela promotora Leila Maria de Oliveira, da 127ª zona eleitoral de Goiânia, não foram apresentadas nos autos provas que comprovassem os argumentos, pois a publicação reflete o teor das atas dos dias 04 e 10 de agosto, que confirmaram o PP na vice de Vanderlan.

A magistrada também alega que não há que se limitar a intepretação realizada por cada cidadão sobre reportagens veiculadas, pois é livre, desde que não se manipule ou altere a verdade.