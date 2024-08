Organização diz que “falta de interesse” por show de Pabllo Vittar em Goiânia explica problemas

Ariais Produções revela ainda que chegou a cogitar o cancelamento dos ingressos devido à baixa procura antes da apresentação

Thiago Alonso - 20 de agosto de 2024

Fãs reclamaram de tumulto e falta de bebidas. (Foto: Marcus Vinicius de Oliveira)

Após diversas reclamações de atrasos, filas enormes e falta de bebidas, a Ariais Produções, responsável pela organização do show de Pabllo Vittar em Goiânia, emitiu uma nota na qual afirmou que os problemas ocorreram por “falta de interesse” na apresentação da drag queen.

O comunicado, emitido por meio de um story publicado nesta terça-feira (20), transferiu a responsabilidade para uma empresa terceirizada, que teria ficado responsável pelo bar — ponto que recebeu mais críticas dos fãs da artista.

Segundo a produtora, o evento não vinha reagindo bem às vendas de ingressos, sendo, inclusive, cogitado o cancelamento um dia antes da realização.

No entanto, já no domingo (18), data em que ocorreu o espetáculo, houve uma “explosão de vendas”, o que pegou todos de surpresa, sem qualquer tipo de estoque no bar programado para o tamanho do público.

Assim, por se tratar de um fim de semana atípico, não foram encontrados estabelecimentos que repusessem o estoque das bebidas.

Com isso, filas enormes se formaram nos bares do Atlanta Music Hall, local onde ocorreu o show, causando tumulto, inclusive com pessoas relatando que haviam pagado pelos produtos e não conseguiram nem mesmo o reembolso.

Alguns fãs reclamaram que não havia bebidas nem nos bares, nem no camarote, chegando a faltar até água — cujos ingressos custaram mais que o dobro dos valores convencionais.

Os transtornos se iniciaram antes das 18h, sendo que o show de Pabllo Vittar começou somente às 20h. Não houve reposição nem mesmo após o início da apresentação.

Além do bar, a Ariais Produções não se pronunciou sobre outros problemas enfrentados pelo público, como o cancelamento do show de Zaynara, artista que se apresentaria antes da drag queen.

Nas redes sociais, a cantora afirmou que suspendeu a participação por “quebras de acordo comercial e das necessidades logísticas de responsabilidade do contratante”.