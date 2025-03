Identificado motorista de aplicativo que morreu após peça de caminhão se soltar na BR-153

Vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu ainda no local

Thiago Alonso - 28 de março de 2025

Eder morreu após peça atingir o carro dele. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Eder Lopes Rosa, de 39 anos, foi identificado como o motorista de aplicativo que morreu após ser atingido pela peça de um caminhão, na tarde desta quinta-feira (27), em Goiânia.

Na ocasião, o trabalhador trafegava pelo perímetro da capital na BR-153, sentido para Anápolis, quando uma peça metálica se desprendeu de um caminhão e o atingiu.

Segundo a Triunfo Concebra, a peça em questão seria o cubo de freio do automóvel maior, que atravessou o para-brisa e formou um buraco exatamente do lado do condutor.

Uma passageira, que estava no veículo com uma corrida em andamento no momento do acidente, sofreu apenas lesões leves e foi atendida por socorristas da concessionária da rodovia. Eder, por sua vez, não resistiu aos ferimentos do impacto e faleceu ainda no local.

Diante do ocorrido, equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Polícia Científica estiveram no local, onde realizaram a perícia e os devidos trâmites legais.

O trânsito da região ficou parcialmente afetado por algum tempo, com restrições no acostamento. Agora, o caso deve ser encaminhado à Polícia Civil (PC), que deve dar continuidade no inquérito acerca do acidente.