Razões para Acreditar abre vaquinha para ajudar jovem de Anápolis que comoveu o Brasil

Nara vive em estado vegetativo por sequelas da Covid-19 e foi abusada pelo pai

Augusto Araújo - 20 de agosto de 2024

Nara Boaventura sofre com sequelas da Covid-19 e foi abusada pelo pai. (Montagem: Reprodução/Instagram)

Após vir à tona a luta da mãe de Nara Boaventura para conseguir pagar o tratamento da filha, a página Razões Para Acreditar deu início a uma campanha para arrecadar fundos e custear os cuidados médicos da família.

Conforme já detalhado anteriormente pelo Portal 6, a jovem, de 27 anos, carrega sequelas da Covid-19 que a deixaram em estado vegetativo.

Incapaz de se defender, Nara foi abusada pelo próprio pai, que deveria cuidar dela, e acabou engravidando do homem. No entanto, devido à condição de saúde, a gestação foi interrompida.

Ao descobrir o crime, Nilza Boaventura se divorciou do marido e agora luta para equilibrar as contas de casa e as despesas para manter a saúde da filha.

Somente o tratamento extensivo de Nara, que envolve ao menos um fonoaudiólogo e um fisioterapeuta, além de dezenas de fraldas e medicamentos, custa R$ 3 mil ao mês.

Além disso, a mulher, de 52 anos, também precisa juntar aproximadamente R$ 125 mil para comprar a parte da casa que pertencia ao esposo e poder continuar vivendo com a filha no local.

Diante desse cenário, a Razões Para Acreditar deu início a uma vaquinha no valor de R$ 240 mil, onde pessoas de qualquer lugar podem ajudar.

Assim, foi disponibilizado o link voaa.me/nara-tratamento, por onde podem ser feitas as colaborações com a família de Nara.

Vale destacar que Nilza também disponibiliza a chave Pix 62992031854 para receber doações financeiras.