Desafio: tente encontrar “AMOR” em inglês em menos de 8 segundos

Além de aprimorar as capacidades cognitivas, este é um excelente teste para a visão

Pedro Ribeiro - 21 de agosto de 2024

(Ilustração / Portal6)

E aqui vamos nós para mais um super desafio com esse caça-palavras incrível.

Seja com papel e caneta na mão, ou no formato digital, tem alguns jogos que são uma ótima ideia para descontrair e passar o tempo livre.

Por isso, separamos um enigma de palavras em que você vai precisar encontrar, em meio a um quadro com várias letras do alfabeto, as palavra “AMOR” em inglês (LOVE).

Esse jogo mental ajuda a desenvolver as habilidades cognitivas e testar a sua visão. Por isso, encontre os termos o mais rápido possível.

Prepare o cronômetro e confira agora as surpresas escondidas dentro do quadro que separamos para você resolver, se desafiar e se divertir.

E aí, em quanto tempo você encontrou a palavra? Que tal deixar as coisas mais divertidas e desafiar outros membros da sua família para ver quem consegue encontrar mais rápido?

Caso tenha encontrado a palavra em menos de 8 segundos, você foi aprovado no teste! Isso prova que suas habilidades de raciocínio estão acima da média.

Afinal, embora o jogo tenha apenas uma palavra escondida, o grande desafio está no tempo para encontrá-la. Parabéns aos grandes vencedores!

Confira o Gabarito do DESAFIO:

Então, está preparado para solucionar outros desafios? Aproveite e divirta-se também com esses caça-palavras que preparamos para nossos queridos leitores e leitoras: