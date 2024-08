Em reunião com ACIA, Kajuru e Infraero prometem data de entrega para o Aeroporto de Anápolis: “será um dos principais do Brasil”

Empresariado da cidade teve a oportunidade de realizar perguntas e antecipar alguns dos próximos passos na obra

Caio Henrique - 21 de agosto de 2024

Reunião aconteceu no escritório da ACIA. (Foto: Caio Henrique)

A noite desta quarta-feira (21) foi marcada pela 37º Reunião Ordinária da Associação Comercial e Industrial de Anápolis (ACIA), que contou com convidados especiais para tratar da federalização do Aeroporto de Cargas de Anápolis.

Agora sob posse da Infraero, o espaço foi a pauta central do evento, que teve a participação do senador Jorge Kajuru (PSB) – de forma online -, o vereador Jakson Charles (PSB), representantes técnicos da empresa pública agora responsável – também de forma remota – e o empresariado anapolino.

Kajuru afirmou que o Aeroporto será entregue antes do fim do atual mandato do presidente da República, Lula (PT). Ou seja, antes de 31 de dezembro de 2026.

“Era um grande elefante branco, mas agora não tem mais volta, é só para frente. Consegui oito aeroportos junto ao presidente Lula, mas pedi para que o primeiro deles fosse em Anápolis, a primeira cidade do interior de Goiás que me acolheu e pela qual sou muito grato”, afirmou.

Responsável por responder perguntas e sanar as dúvidas de caráter técnico, o Diretor Comercial da Infraero, Tiago Chagas, explicou quais serão os próximos passos da obra.

“Tudo se iniciará após recebermos as chaves, ainda estamos em processo de transição e demora até 120 dias. Quando feito, inicializaremos os investimentos, com previsão de entrega em até 24 meses”, sustentou.”

Ainda segundo ele, a pista de 3 mil metros será uma das maiores de todo o Brasil, abrindo espaço para outras possibilidades dentro – e fora – do Aeroporto de Anápolis.

“A grande vocação é para cargas, mas o aeroporto tem várias capacidades, de ser um local que também fortaleça a aviação executiva e até mesmo a comercial, através do Azul Conecta, por exemplo”, emendou.

“Contamos com o apoio dos empresários de Anápolis, pois é através da demanda que vamos entender até onde é possível ir e conquistar. O grande objetivo é somar e desenvolver a cidade de Anápolis, podem acreditar que a Infraero tem a experiência e caixa suficientes para isso”, finalizou o Diretor Comercial.